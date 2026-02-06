Rencontre découverte de l’exposition Collection en mouvement Une mue de nuage Bibliothèque Saint-Sulpice-Laurière

Rencontre découverte de l’exposition Collection en mouvement Une mue de nuage

Bibliothèque 8 rue du 19 mars 1962 Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

À l’occasion de l’exposition Une mue de nuage nous vous proposons un temps de découverte et d’échange autour des œuvres actuellement présentée à Saint-Sulpice-Laurière. Avec les œuvres de Henni ALFTAN, Pilar ALBARRACÍN, Kristina DEPAULIS

Sarah HOLVECK, Ana MENDIETA, Collections Frac-Artothèque, Nouvelle-Aquitaine.

Nourrie de l’essai d’Annie Leclerc, l’exposition Une mue de nuage s’articule autour de trois volets complémentaires proposés dans trois communes différentes et de proximité, explorant différentes manières d’incarner le monde en tant que femme et en tant qu’artiste, à Châtelus-le-Marcheix, Razès et à Saint-Sulpice-Laurière. .

