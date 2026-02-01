Rencontre dédicace à la librairie La Lizière avec Fi WHYMS La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

Rencontre dédicace à la librairie La Lizière avec Fi WHYMS

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rencontre dédicace à la librairie La Lizière avec Fi WHYMS

.

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre dédicace à la librairie La Lizière avec Fi WHYMS

Meeting and book signing at La Lizière bookstore with Fi WHYMS

L’événement Rencontre dédicace à la librairie La Lizière avec Fi WHYMS Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du Sud Charente