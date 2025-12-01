Rencontre dédicace Albin de la Simone

Librairie café Les Bucoliques, Le Tréport

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Rencontre dédicace avec Albin de la Simone, auteur-compositeur, interprète pour la parution de son premier roman, un récit autobiographique illustré de ses dessins Mes battements .

Tout public Accès libre. .

+33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

