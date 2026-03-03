Rencontre dédicace | André Marois

Librairie Grain de Lire Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

En direct de Montréal !

Auteur de polars/romans noirs, cyniques à souhait, André Marois viendra vous parler de son dernier livre Touche pas à mon cadavre . L’auteur fera une tournée en Nouvelle-Aquitaine dans seulement trois librairies et une seule rencontre aura lieu en Dordogne, chez Grain de Lire !

Avec Bienvenue à Meurtreville , Irrécupérables et La Sainte Paix , venez découvrir la galerie de personnages romanesques, drôles, facétieux et sans aucune morale, des romans d’André Marois !

Vous y apprendrez comment développer le tourisme dans votre village, comment vous débarrasser de votre voisine ou encore comment planquer un cadavre… Une rencontre dépaysante à coup sûr !

La rencontre avec l’auteur se terminera par une signature et un échange autour d’un verre.

Nombre de places limitées, inscriptions nécessaires. .

Librairie Grain de Lire Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88 graindelirelalinde@gmail.com

L’événement Rencontre dédicace | André Marois Lalinde a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides