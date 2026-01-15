Rencontre-dédicace au Bateau Livre Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Rencontre-dédicace au Bateau Livre

Le Bateau Livre

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, le Bateau Livre condatois organise une rencontre-dédicace autour du livre Limoges, Les Halles . En plein cœur du ventre des Halles de Limoges, cet ouvrage vous propose un voyage à la fois culinaire et historique ! (Re)découvrez l’histoire de ces célèbres halles classées aux monuments historiques grâce aux importants travaux de recherche menés par les auteurs Patrick Granger et Éric Boutaud.

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

