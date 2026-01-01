Rencontre-dédicace autour du livre Le mal des montagnes. Un monde à réinventer

Bistro-Librarie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Avec Laury-Anne Cholez, journaliste coordinatrice de l’ouvrage et Manon Mugnier, autrice de BD et illustratrice d’un des récits.

Pratique(s) de la montagne, développement des stations, changements climatiques, la montagne n’est plus ce lieu sauvage rêvé et idéalisé depuis l’antiquité … Et même si, dans les Pyrénées, nous ayons sûrement été plus préservés, l’avenir des montagnes inquiète. Le modèle actuel est-il à bout de souffle?

Les rédactions de La Revue Dessinée et de Reporterre enquêtent sur ces sujets depuis plusieurs années. et ont uni leurs forces pour cette édition spéciale, afin de mieux comprendre le mal que traversent nos montagnes aujourd’hui. Et pour mieux identifier, aussi, l’avenir qu’il est possible de leur réserver.

Pensez à réserver si vous souhaitez manger ensuite. .

Bistro-Librarie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Laury-Anne Cholez, journalist and coordinator of the book, and Manon Mugnier, comic book author and illustrator of one of the stories.

L’événement Rencontre-dédicace autour du livre Le mal des montagnes. Un monde à réinventer Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-01-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65