Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Rencontre et dédicace avec Alexandrine Descote pour Le Nénuphar paru aux éditions Le Bruit du monde, 2026.

Alexandrine sera accompagnée de son éditeur Adrien Servières.

Un premier roman phare en cette rentrée littéraire avec beaucoup de presse, écrit avec pudeur et rigueur autour du scandale Distilbène.

Le Nénuphar a très tôt fait partie de mes coups de cœur de cette rentrée.

Entrée libre .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote

L’événement Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme