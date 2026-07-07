Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
vendredi 2 octobre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 20:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Rencontre et dédicace avec Alexandrine Descote pour Le Nénuphar paru aux éditions Le Bruit du monde, 2026.
Alexandrine sera accompagnée de son éditeur Adrien Servières.
Un premier roman phare en cette rentrée littéraire avec beaucoup de presse, écrit avec pudeur et rigueur autour du scandale Distilbène.
Le Nénuphar a très tôt fait partie de mes coups de cœur de cette rentrée.
Entrée libre .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote
L’événement Rencontre dédicace avec Alexandrine Descote Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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