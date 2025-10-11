Rencontre dédicace avec Aline Le Guluche Thionville

Rencontre dédicace avec Aline Le Guluche

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

Partagez le parcours de résilience face à l’illettrisme d’Aline Le Guluche, autrice et témoin engagée. Une séance de dédicaces sera organisée sur la table de l’éditeur Tome 5 avec ses ouvrages disponibles à la vente ou à la consultation.Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Share Aline Le Guluche?s journey of resilience in the face of illiteracy. A book signing session will be held on the Tome 5 publisher?s table, with her books available for sale or consultation.

German :

Teilen Sie den Weg der Resilienz gegenüber dem Analphabetismus von Aline Le Guluche, einer engagierten Autorin und Zeitzeugin. Am Tisch des Verlegers Tome 5 wird eine Signierstunde mit seinen zum Verkauf oder zur Konsultation verfügbaren Büchern abgehalten.

Italiano :

Condividete il viaggio di resilienza di fronte all’analfabetismo di Aline Le Guluche, autrice e testimone impegnata. Al tavolo della casa editrice Tome 5 si terrà una sessione di firma dei libri, che potranno essere venduti o consultati.

Espanol :

Comparta el viaje de resiliencia ante el analfabetismo de Aline Le Guluche, autora y testigo comprometida. En la mesa de la editorial Tome 5 se firmará un libro de la autora, que podrá venderse o consultarse.

