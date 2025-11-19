Rencontre & dédicace avec Antoine Wauters Librairie Montaigne Bergerac

Rencontre & dédicace avec Antoine Wauters

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Antoine Wauters viendra nous faire l’honneur de venir échanger avec nous autour de son sublime nouveau roman, Haute-Folie aux éditions Gallimard.

Le roman:

Je crois que certains êtres ne nous quittent pas, même quand ils meurent. Ils disparaissent, or ils sont là. Ils n’existent plus, or ils rôdent, parlant à travers nous, riant, rêvant nos rêves. De même, quand on pense les avoir oubliés, certains lieux ne nous quittent pas. Ils nous habitent, nous hantent, au point que je ne suis pas loin de croire que ce sont eux qui écrivent nos vies. La Haute-Folie est un de ces lieux. Toute notre histoire tient dans son nom. .

Librairie Montaigne 6 Place des Deux Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr

English : Rencontre & dédicace avec Antoine Wauters

German : Rencontre & dédicace avec Antoine Wauters

Italiano :

Espanol : Rencontre & dédicace avec Antoine Wauters

L’événement Rencontre & dédicace avec Antoine Wauters Bergerac a été mis à jour le 2025-11-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides