Rencontre dédicace avec Arnaud Le Gouëfflec Espace Culturel Passe Ouest Ploemeur vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Arnaud Le Gouëlfflec est le scénariste du roman graphique « Deux femmes », publié chez Glénat. Ce récit est inspiré de l’histoire des deux plus célèbres femmes pirates, Mary Read et Anne Bony.

La rencontre sera suivi d’une séance de dédicaces.

Avec la participation de la Librairie Sillage.

Espace Culturel Passe Ouest RUE DE KERVAM 56270 Ploemeur Ploemeur 56270 Morbihan Bretagne 0297869850 http://www.passe-ouest.fr

@A. Le Gouëfflec