Rencontre & dédicace avec Benedicte Muller, autrice BD Librairie le Garage Hérmetique Luc-sur-Mer

Rencontre & dédicace avec Benedicte Muller, autrice BD

Librairie le Garage Hérmetique 5 rur de la breche marais Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Venez échanger avec Bénédicte Muller qui sera présente pour dédicacer sa bande dessinée la tête sur mes épaules

Bénédicte Muller sera présente le samedi 11 octobre 2025 à la librairie pour dédicacer sa bande dessinée la tête sur mes épaules publiée aux éditions Atrabile.

Énorme coup de cœur pour son dessin et sa narration autour de l’enfance, de la relation aux adultes, de ce qui nous fait brutalement sortir de l’enfance. Prenant et surprenant !

En dédicace de 16h à 18h

En mode rencontre et échanges à 18h pour parler de son travail.

Venez rencontrer Benedicte Muller à partir de 16h à la ibrairie_legaragehermetique à luc.sur.mer. .

Librairie le Garage Hérmetique 5 rur de la breche marais Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie librairie.legarage@gmail.com

English : Rencontre & dédicace avec Benedicte Muller, autrice BD

Come and chat with Bénédicte Muller, who will be on hand to sign her comic strip La tête sur mes épaules

German : Rencontre & dédicace avec Benedicte Muller, autrice BD

Tauschen Sie sich mit Bénédicte Muller aus, die anwesend sein wird, um ihren Comic: la tête sur mes épaules zu signieren

Italiano :

Venite a chiacchierare con Bénédicte Muller, che sarà presente per firmare il suo fumetto: la tête sur mes épaules

Espanol :

Venga a charlar con Bénédicte Muller, que estará presente para firmar su cómic: la tête sur mes épaules

