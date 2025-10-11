Rencontre & dédicace avec Benedicte Muller, autrice BD Librairie le Garage Hérmetique Luc-sur-Mer
Rencontre & dédicace avec Benedicte Muller, autrice BD Librairie le Garage Hérmetique Luc-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.
Librairie le Garage Hérmetique 5 rur de la breche marais Luc-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
2025-10-11
Venez échanger avec Bénédicte Muller qui sera présente pour dédicacer sa bande dessinée la tête sur mes épaules
Bénédicte Muller sera présente le samedi 11 octobre 2025 à la librairie pour dédicacer sa bande dessinée la tête sur mes épaules publiée aux éditions Atrabile.
Énorme coup de cœur pour son dessin et sa narration autour de l’enfance, de la relation aux adultes, de ce qui nous fait brutalement sortir de l’enfance. Prenant et surprenant !
En dédicace de 16h à 18h
En mode rencontre et échanges à 18h pour parler de son travail.
Venez rencontrer Benedicte Muller à partir de 16h à la librairie_legaragehermetique à luc.sur.mer.
Librairie le Garage Hérmetique 5 rur de la breche marais Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie librairie.legarage@gmail.com
Come and chat with Bénédicte Muller, who will be on hand to sign her comic strip La tête sur mes épaules
Tauschen Sie sich mit Bénédicte Muller aus, die anwesend sein wird, um ihren Comic: la tête sur mes épaules zu signieren
Italiano :
Venite a chiacchierare con Bénédicte Muller, che sarà presente per firmare il suo fumetto: la tête sur mes épaules
Espanol :
Venga a charlar con Bénédicte Muller, que estará presente para firmar su cómic: la tête sur mes épaules
