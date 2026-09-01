Informations pratiques

Souillac

Rencontre-Dédicace avec Benoît Sagaro

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Benoît Sagaro présentera son dernier roman, L’Ange de Padirac, qui nous entraîne dans une aventure mystérieuse et haletante au cœur du Lot, entre Padirac et Rocamadour.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, en partenariat avec la Librairie Le Point d’Oc de Souillac.

Pour prolonger ce moment d’échange et de convivialité, un verre de l’amitié sera offert par l’association « Lire, Voir, Écouter » et la Librairie Le Point d’Oc.

Benoît Sagaro présentera son dernier roman, L’Ange de Padirac, qui nous entraîne dans une aventure mystérieuse et haletante au cœur du Lot, entre Padirac et Rocamadour.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, en partenariat avec la Librairie Le Point d’Oc de Souillac.

Pour prolonger ce moment d’échange et de convivialité, un verre de l’amitié sera offert par l’association « Lire, Voir, Écouter » et la Librairie Le Point d’Oc.

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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie bibliothequemunicipale@souillac.fr

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English :

Benoît Sagaro will present his latest novel, *L’Ange de Padirac*, which takes us on a mysterious and thrilling adventure in the heart of the Lot region, between Padirac and Rocamadour.

The event will be followed by a book-signing, in partnership with the Librairie Le Point d’Oc bookstore in Souillac.

To extend this moment of conversation and camaraderie, a toast will be offered by the association “Lire, Voir, Écouter” and the Le Point d’Oc bookstore.

L’événement Rencontre-Dédicace avec Benoît Sagaro Souillac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Dordogne