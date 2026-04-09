Rencontre dédicace avec Carlos BARDEM, Librairie café culturel Le Chameau sauvage, Toulouse

Rencontre dédicace avec Carlos BARDEM Jeudi 9 avril, 19h00 Librairie café culturel Le Chameau sauvage Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00

Dans le cadre du Marathon des Mots de Toulouse, rencontre avec Carlos BARDEM autour de son roman Badaq (éditions du Cherche-midi) à la librairie Le Chameau sauvage, le jeudi 9 avril à 19h00.

L’écrivain espagnol Carlos BARDEM qui est aussi un comédien prolifique, signe son premier roman traduit en français. En 1583, le destin d’un rhinocéros d’Indonésie croise celui des conquistadors espagnols. De l’île de Pawu à Madrid, l’animal captif devient le témoin d’une fin de règne crépusculaire, celle de Philippe II. Fresque historique inspirée d’un fait réel méconnu, conte philosophique enlevé et jubilatoire, Badaq déploie une galerie de personnages emportés par la brutalité, l’avidité et l’illusion coloniale.

Rencontre sur inscription suivie d’une séance de dédicace.

Librairie café culturel Le Chameau sauvage 43 avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://librairielechameausauvage.fr/contact/ »}]

Présence exceptionnelle en France de l’écrivain et comédien espagnol

Le Chameau sauvage