Rencontre-dédicace avec Cécile Denis pour son livre Journal d’un loup Bibliothèque municipale De Rivière-Sur-Tarn Rivière-sur-Tarn

Rencontre-dédicace avec Cécile Denis pour son livre Journal d’un loup Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale De Rivière-Sur-Tarn Aveyron

animation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez rencontrer et échanger avec Cécile Denis, autrice de « Journal d’un loup » (paru chez Grenouille éditions), docufiction racontant la vie d’une louve de sa naissance à son départ de la meute. Ce livre très illustré s’adresse à tous les curieux de nature à partir de 9 ans. Cécile pourra vous dédicacer son livre.

Bibliothèque municipale De Rivière-Sur-Tarn Place des activités 12640 Rivière-sur-Tarn Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie 0565599877

Cécile DENIS