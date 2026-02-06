Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel

Rencontre dédicace avec César Cassarine

Rencontre littéraire avec César Cassarine, auteur ussellois, pour son dernier roman Terre à Terre, explorant les liens entre l’homme, la terre et le langage, avec engagement et dérision .

