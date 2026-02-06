Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel
Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel vendredi 27 février 2026.
Rencontre dédicace avec César Cassarine
8bis Place Joffre Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Rencontre littéraire avec César Cassarine, auteur ussellois, pour son dernier roman Terre à Terre, explorant les liens entre l’homme, la terre et le langage, avec engagement et dérision .
8bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre dédicace avec César Cassarine
L’événement Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze