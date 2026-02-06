Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel

Rencontre dédicace avec César Cassarine

Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel vendredi 27 février 2026.

Rencontre dédicace avec César Cassarine

8bis Place Joffre Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

Rencontre littéraire avec César Cassarine, auteur ussellois, pour son dernier roman Terre à Terre, explorant les liens entre l’homme, la terre et le langage, avec engagement et dérision   .

8bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34  librairiemymylibri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre dédicace avec César Cassarine

L’événement Rencontre dédicace avec César Cassarine Ussel a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze