Rencontre & Dédicace avec Chris Paggi Librairie le goût des mots Château-Chinon (Ville)
Rencontre & Dédicace avec Chris Paggi Librairie le goût des mots Château-Chinon (Ville) jeudi 16 avril 2026.
Rencontre & Dédicace avec Chris Paggi
Librairie le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 20:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Rencontre suivie d’une dédicace .
Librairie le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 04 43 veronique@legoutdesmots.fr
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English : Rencontre & Dédicace avec Chris Paggi
L’événement Rencontre & Dédicace avec Chris Paggi Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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