Rencontre-dédicace avec Christophe Dubois Pontarlier samedi 13 décembre 2025.
Librairie Vannolles Pontarlier
Gratuit
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Vannolles.
Christophe Dubois sera à la librairie Vannolles pour dédicacer son dernier ouvrage, Rockabilly, scénarisé par Rodolphe. Tout public. .
Librairie Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net
