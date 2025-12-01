Rencontre-dédicace avec Christophe Dubois Pontarlier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre-dédicace avec Christophe Dubois

Librairie Vannolles Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Vannolles.
Christophe Dubois sera à la librairie Vannolles pour dédicacer son dernier ouvrage, Rockabilly, scénarisé par Rodolphe. Tout public.   .

Librairie Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70  vannolles@canalbd.net

