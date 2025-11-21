Rencontre dédicace avec CLOE KORMAN librairie AU MOULIN DES LETTRES Épinal

Rencontre dédicace avec CLOE KORMAN

librairie AU MOULIN DES LETTRES 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

Nous sommes ravies d’accueillir Cloé KORMAN à l’occasion de la parution de son nouveau roman paru pour la rentrée littéraire, METTRE AU MONDE , un très beau roman, coup de coeur de la librairie !

N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent pour participer à cet apéro-rencontre qui sera suivi d’une dédicace.

Jill est sage-femme et enchaîne les gardes avec bonheur aimant et son métier et la nuit. Marguerite est historienne et documente le mouvement féministe.

L’une a deux enfants, son équilibre professionnel et mental tenant grâce à sa mère qui est là quand elle s’absente ; l’autre n’en a pas mais a des amours multiples.

Les phrases s’enroulent les unes aux autres nous emportant de façon quasi hypnotique dans leurs pensées. Avec ces deux portraits intimistes et touchants, l’auteure nous offre un très beau roman abordant de nombreux thèmes parentalité, sexualité, rapport au travail et luttes féministes…

Un très beau roman plein de sensualité et au style envoûtant. On suit ces 2 femmes sur quelques mois, chacune dans son univers quotidien mental et physique. Deux vies très différentes quant à leurs choix de vie, des femmes libres et émancipées mais sur lesquelles pèsent des injonctions liées à la maternité ou à la profession. Un gros coup de coeur car il raconte en partie les femmes d’aujourd’hui et les combats de celles d’hier qui ont gagné pour nous cette émancipation des corps et des esprits.Tout public

English :

We are delighted to welcome Cloé KORMAN on the occasion of the publication of her new novel, METTRE AU MONDE , a beautiful novel and a favorite of the bookshop!

Don’t hesitate to sign up now to take part in this apéro-rencontre, which will be followed by a book signing.

Jill is a midwife who happily works shift after shift, loving both her job and the night. Marguerite is a historian documenting the feminist movement.

One has two children, her professional and mental equilibrium held together by her mother, who is there when she’s away; the other has none, but multiple loves.

The sentences wrap around each other, taking us almost hypnotically into their thoughts. With these two intimate and touching portraits, the author offers us a beautiful novel tackling a wide range of themes: parenthood, sexuality, the relationship with work and feminist struggles?

A beautiful novel full of sensuality and spellbinding style. We follow these 2 women over the course of a few months, each in her own daily mental and physical world. Two very different lives in terms of their life choices, women who are free and emancipated, but burdened by the injunctions of motherhood and profession. A real favorite, as it tells the story of today’s women and the struggles of those who won this emancipation of bodies and minds for us.

German :

Wir freuen uns, Cloé KORMAN anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans METTRE AU MONDE begrüßen zu dürfen, einem wunderschönen Roman, der das Herz der Buchhandlung erobert hat

Zögern Sie nicht, sich jetzt anzumelden, um an diesem Aperitif-Treffen teilzunehmen, dem eine Signierstunde folgen wird.

Jill ist Hebamme und arbeitet mit Freude an ihrem Beruf und an der Nacht. Marguerite ist Historikerin und dokumentiert die Frauenbewegung.

Die eine hat zwei Kinder und hält ihr berufliches und geistiges Gleichgewicht dank ihrer Mutter, die für sie da ist, wenn sie weg ist; die andere hat keine Kinder, aber mehrere Liebschaften.

Die Sätze fließen ineinander und nehmen uns auf fast hypnotische Weise mit in ihre Gedanken. Mit diesen beiden intimen und berührenden Porträts legt die Autorin einen sehr schönen Roman vor, der zahlreiche Themen aufgreift: Elternschaft, Sexualität, Verhältnis zur Arbeit und feministische Kämpfe?

Ein sehr schöner Roman voller Sinnlichkeit und mit einem bezaubernden Stil. Wir begleiten diese beiden Frauen über einige Monate hinweg, jede in ihrer eigenen mentalen und physischen Alltagswelt. Zwei sehr unterschiedliche Leben, was ihre Lebensentscheidungen betrifft, freie und emanzipierte Frauen, auf denen jedoch die mit der Mutterschaft oder dem Beruf verbundenen Zwänge lasten. Ein großer Favorit, denn er erzählt zum Teil von den Frauen von heute und den Kämpfen der Frauen von gestern, die für uns diese Emanzipation der Körper und des Geistes erkämpft haben.

Italiano :

Siamo lieti di accogliere Cloé KORMAN in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo, METTRE AU MONDE , un bellissimo romanzo che è stato uno dei preferiti della libreria!

Non esitate a iscrivervi subito per partecipare a questo incontro-aperitivo, che sarà seguito dalla firma del libro.

Jill è un’ostetrica che fa felicemente un turno dopo l’altro, amando sia il suo lavoro che la notte. Marguerite è una storica che documenta il movimento femminista.

Una ha due figli, il suo equilibrio professionale e mentale è tenuto insieme dalla madre, che è presente quando lei non c’è; l’altra non ha figli, ma ha molteplici amori.

Le frasi si avvolgono l’una sull’altra, portandoci quasi ipnoticamente nei loro pensieri. Con questi due ritratti intimi e toccanti, l’autrice ci offre un bel romanzo che tocca una vasta gamma di temi: la genitorialità, la sessualità, i rapporti di lavoro e le lotte femministe?

Un romanzo bellissimo, ricco di sensualità e di uno stile ammaliante. Seguiamo queste due donne nell’arco di diversi mesi, ognuna nel proprio mondo mentale e fisico quotidiano. Due vite molto diverse in termini di scelte, donne libere ed emancipate, ma oppresse dalle ingiunzioni della maternità e della professione. È uno dei miei preferiti, perché racconta la storia delle donne di oggi e le lotte di coloro che hanno conquistato questa emancipazione dei corpi e delle menti per noi.

Espanol :

Estamos encantados de recibir a Cloé KORMAN con motivo de la publicación de su nueva novela, METTRE AU MONDE , ¡una hermosa novela que figura entre las favoritas de la librería!

No dude en inscribirse ahora para participar en este aperitivo-encuentro, que irá seguido de una firma de libros.

Jill es una comadrona que hace felizmente un turno tras otro, amando tanto su trabajo como la noche. Marguerite es una historiadora que documenta el movimiento feminista.

Una tiene dos hijos, y su equilibrio profesional y mental se mantiene gracias a su madre, que está ahí cuando ella no está; la otra no tiene ninguno, pero tiene múltiples amores.

Las frases se entrecruzan y nos introducen casi hipnóticamente en sus pensamientos. Con estos dos retratos íntimos y conmovedores, la autora nos ofrece una hermosa novela que toca un amplio abanico de temas: la paternidad, la sexualidad, las relaciones en el trabajo y las luchas feministas?

Una novela hermosa, llena de sensualidad y de un estilo cautivador. Seguimos a estas dos mujeres durante varios meses, cada una en su mundo mental y físico cotidiano. Dos vidas muy diferentes en cuanto a las decisiones que toman, mujeres libres y emancipadas, pero agobiadas por los mandatos de la maternidad y sus profesiones. Es uno de mis favoritos, porque cuenta la historia de las mujeres de hoy y las luchas de quienes conquistaron para nosotras esta emancipación de los cuerpos y las mentes.

