Rencontre- dédicace avec Corinne Salvi et Xtian Begin Pontarlier

Rencontre- dédicace avec Corinne Salvi et Xtian Begin
Librairie Vannolles Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 19:00:00
2025-11-08
Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Vannolles.
Rencontrez et échangez avec Corinne Salvi et Xtian Begin autour d’une séance de dédicaces pour leur carnet de voyage hiver/été. Tout public. .
Librairie Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net
