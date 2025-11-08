Rencontre- dédicace avec Corinne Salvi et Xtian Begin Pontarlier

Rencontre- dédicace avec Corinne Salvi et Xtian Begin

Librairie Vannolles Pontarlier Doubs

Organisé par la médiathèque de Pontarlier et la librairie Vannolles.

Rencontrez et échangez avec Corinne Salvi et Xtian Begin autour d’une séance de dédicaces pour leur carnet de voyage hiver/été. Tout public. .

Librairie Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net

