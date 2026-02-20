RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CYRIL MASSAROTTO À LA SALLE MARTIN VIVÈS DE CANET-EN-ROUSSILLON Canet-en-Roussillon

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CYRIL MASSAROTTO À LA SALLE MARTIN VIVÈS DE CANET-EN-ROUSSILLON

Avenue Eugène Sauvy Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10 20:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Cyril Massarotto viendra nous parler de son dernier roman Matcha thérapie à paraître aux éditions Nami le 5 mars 2026.

Avenue Eugène Sauvy Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Cyril Massarotto will talk about his latest novel, Matcha thérapie , to be published by Nami on March 5, 2026.

