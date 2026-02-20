RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CYRIL MASSAROTTO À LA SALLE MARTIN VIVÈS DE CANET-EN-ROUSSILLON Canet-en-Roussillon
RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CYRIL MASSAROTTO À LA SALLE MARTIN VIVÈS DE CANET-EN-ROUSSILLON Canet-en-Roussillon mardi 10 mars 2026.
RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CYRIL MASSAROTTO À LA SALLE MARTIN VIVÈS DE CANET-EN-ROUSSILLON
Avenue Eugène Sauvy Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-10 20:30:00
Date(s) :
2026-03-10
Cyril Massarotto viendra nous parler de son dernier roman Matcha thérapie à paraître aux éditions Nami le 5 mars 2026.
.
Avenue Eugène Sauvy Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cyril Massarotto will talk about his latest novel, Matcha thérapie , to be published by Nami on March 5, 2026.
L’événement RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CYRIL MASSAROTTO À LA SALLE MARTIN VIVÈS DE CANET-EN-ROUSSILLON Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-20 par MAIRIE CANET