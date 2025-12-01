Rencontre dédicace avec Danièle Prieur et Maître Beatrice Zavarro Libraire de l’Avenir Eygalières

Rencontre dédicace avec Danièle Prieur et Maître Beatrice Zavarro

Samedi 27 décembre 2025 de 10h30 à 12h30. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-27 10:30:00

fin : 2025-12-27 12:30:00

Date(s) :

2025-12-27

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Danièle Prieur et Maître Beatrice Zavarro, le samedi 27 décembre de 10h30 à 12h30 !

Rendez-vous à la librairie d’Eygalières pour une rencontre exclusive avec Danièle Prieur et Maître Beatrice Zavarro.

Elles vous présenteront leur ouvrage Défendre l’indéfendable , un récit puissant et sans concession qui éclaire la mission de l’avocat pénal face aux affaires les plus difficiles.

Un échange fascinant sur la nécessité de défendre.



Maître Béatrice Zavarro est une avocate marseillaise connue pour avoir assuré la défense de Dominique Pélicot lors du procès très médiatisé de Mazan.

Danièle Prieur, co-auteure, est également avocate à Marseille ainsi que romancière.



Venez échanger avec les auteurs, poser vos questions et faire dédicacer votre exemplaire.

Un moment rare pour comprendre les enjeux d’une profession essentielle à notre démocratie.

Places limitées ! .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Danièle Prieur and Maître Beatrice Zavarro on Saturday 27 December from 10.30am to 12.30pm!

