Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles”

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Voyages immobiles est un recueil de poèmes qui vous invite à ralentir, à observer la Nature autour de Vous, à voyager dans votre intérieur à travers vos émotions pour revenir à Vous et à votre Être… .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles”

L’événement Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles” Ornans a été mis à jour le 2026-03-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)