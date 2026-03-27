Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans samedi 11 avril 2026.
Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles”
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Voyages immobiles est un recueil de poèmes qui vous invite à ralentir, à observer la Nature autour de Vous, à voyager dans votre intérieur à travers vos émotions pour revenir à Vous et à votre Être… .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles”
L’événement Rencontre dédicace avec Delphine Page et son recueil de poèmes “Voyages immobiles” Ornans a été mis à jour le 2026-03-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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