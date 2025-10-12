Rencontre-dédicace avec Désirée et Alain Frappier Bistro-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan

Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Auteurs de BD dont l’une, le choix, se passe en partie à Argelès Gazost où Désirée était pensionnaire.

Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

English :

Authors of comic books, one of which, Le choix, is partly set in Argelès Gazost, where Désirée was a boarder.

German :

Autoren von Comics, von denen einer, die Wahl, teilweise in Argelès Gazost spielt, wo Désirée in einem Internat untergebracht war.

Italiano :

Autori di fumetti, uno dei quali, Le choix, è in parte ambientato a Argelès Gazost, dove Désirée era una pensionata.

Espanol :

Autores de cómics, uno de los cuales, Le choix, está ambientado en parte en Argelès Gazost, donde Désirée estuvo interna.

