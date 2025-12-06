Rencontre dédicace avec Édouard Manceau MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Rencontre dédicace avec Édouard Manceau

2025-12-06 16:00:00

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

À l’issue de son spectacle réservé aux petits, nous vous proposons une rencontre dédicace avec Édouard Manceau, auteur Illustrateur.

Possibilité d’acheter les livres sur place avec la Librairie La curieuse.

Edouard Manceau aime faire des livres avec des mots et des images qui racontent des histoires.

Quand ses livres sont prêts, quand ils ont tout ce qu’il faut pour affronter la vie, ils partent faire de longs voyages et arrivent souvent au pays des enfants. Il sont traduits dans une vingtaine de pays. Il dessine aussi dans la presse et pour des éditeurs de jeux.

À la rencontre des publics

Lui se rend aussi souvent dans les écoles pour aller parler de l’aventure de la littérature, de la force des livres et de l’importance d’être un lecteur.

Ces dernières années il a voyagé dans de très nombreux pays pour rencontrer des enfants, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, au Maroc, au Japon, à Singapour, aux Antilles, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou aux Etats-Unis.

Depuis 2022 il joue un spectacle qu’il a écrit pour les maternelles.

Un seul en scène intitulé Dans le nid des géants

Si il fallait une phrase pour résumer sa manière de travailler ce serait celle de Pablo Picasso il faut toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant … .

