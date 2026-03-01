Rencontre-dédicace avec Emmanuelle Houdart Médiathèque St-Vincent Saint-Vincent
Médiathèque St-Vincent 2 Rue de la Mairie Saint-Vincent
Début : 2026-03-23 20:00:00
fin : 2026-03-23
2026-03-23
Venez rencontrer Emmanuelle Houdart, illustratrice et artiste, lors de cette soirée exceptionnelle à la médiathèque de Saint-Vincent, en collaboration avec la librairie Le Chat Perché .
Pensez à réserver.
Médiathèque St-Vincent 2 Rue de la Mairie Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and meet illustrator and artist Emmanuelle Houdart for this exceptional evening at the Saint-Vincent media library, in collaboration with the Le Chat Perché bookshop.
Don’t forget to book.
