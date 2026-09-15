Rencontre-dédicace avec Erutoth Librairie Vannolles Pontarlier
samedi 10 octobre 2026 · Librairie Vannolles · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Rencontre-dédicace avec Erutoth
Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Organisé par la librairie Vannolles et la médiathèque de Pontarlier.
Rencontrez Eruthoth, le créateur de La Voleuse de Lumière et Enfant des Abysses ! Tout public. Entrée libre. .
Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net
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English : Rencontre-dédicace avec Erutoth
L’événement Rencontre-dédicace avec Erutoth Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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