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AGENDA · Pontarlier

Rencontre-dédicace avec Erutoth Librairie Vannolles Pontarlier

samedi 10 octobre 2026 · Librairie Vannolles · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Librairie Vannolles
Adresse
7 Rue de Vannolles
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Rencontre-dédicace avec Erutoth

Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Organisé par la librairie Vannolles et la médiathèque de Pontarlier.
Rencontrez Eruthoth, le créateur de La Voleuse de Lumière et Enfant des Abysses ! Tout public. Entrée libre.   .

Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70  vannolles@canalbd.net

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English : Rencontre-dédicace avec Erutoth

L’événement Rencontre-dédicace avec Erutoth Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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