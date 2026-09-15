Rencontre-dédicace avec Erutoth Librairie Vannolles Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Rencontre-dédicace avec Erutoth

Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Organisé par la librairie Vannolles et la médiathèque de Pontarlier.

Rencontrez Eruthoth, le créateur de La Voleuse de Lumière et Enfant des Abysses ! Tout public. Entrée libre. .

Librairie Vannolles 7 Rue de Vannolles Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 70 vannolles@canalbd.net

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English : Rencontre-dédicace avec Erutoth

L’événement Rencontre-dédicace avec Erutoth Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS