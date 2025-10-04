Rencontre-dédicace avec Fabien Vehlmann Bibliothèque Georges Brassens Chambéry

Rencontre-dédicace avec Fabien Vehlmann Bibliothèque Georges Brassens Chambéry samedi 4 octobre 2025.

Rencontre-dédicace avec Fabien Vehlmann Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Georges Brassens Savoie

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Dans le cadre du festival Chambéry BD, rencontre-dédicace avec Fabien Vehlmann à la bibliothèque Georges Brassens, avec la participation de la librairie Momie. La rencontre sera suivie d’un moment convivial et gourmand et d’une séance de dédicace.

Bibliothèque Georges Brassens 401 Rue du pré de l’âne 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479722581 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Biblis en folie 2025

JOEL SAGET/AFP