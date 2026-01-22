Rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano Bibliothèque de Fumel Fumel

Rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano

Bibliothèque de Fumel 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La bibliothèque de Fumel vous propose une rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano auteur du livre Une salamandre à l’oreille .

Entrée libre.

Bibliothèque de Fumel 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73

English : Rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano

The Fumel library invites you to a book signing with Fabrice Capizzano, author of Une salamandre à l’oreille .

Free admission.

