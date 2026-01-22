Rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano Bibliothèque de Fumel Fumel
Rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano
Bibliothèque de Fumel 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
La bibliothèque de Fumel vous propose une rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano auteur du livre Une salamandre à l’oreille .
Entrée libre.
Bibliothèque de Fumel 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Rencontre dédicace avec Fabrice Capizzano
The Fumel library invites you to a book signing with Fabrice Capizzano, author of Une salamandre à l’oreille .
Free admission.
