Rencontre-dédicace avec Fabrice CAPIZZANO Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors

Rencontre-dédicace avec Fabrice CAPIZZANO

Le Café des Loisirs 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2025-12-18 10:00:00

fin : 2025-12-18 11:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Venez rencontrer Fabrice CAPIZZANO qui nous présentera son troisième livre Une salamandre à l’oreille . A l’issue d’une petite interview, il répondra à vos questions et dédicacera son livre à ceux qui le souhaitent.

English :

Come and meet Fabrice CAPIZZANO, who will be presenting his third book Une salamandre à l’oreille . After a short interview, he will answer your questions and sign his book for those who wish to do so.

German :

Treffen Sie Fabrice CAPIZZANO, der uns sein drittes Buch Une salamandre à l’oreille (Ein Salamander im Ohr) vorstellt. Im Anschluss an ein kurzes Interview beantwortet er Ihre Fragen und signiert sein Buch für diejenigen, die es wünschen.

Italiano :

Venite a conoscere Fabrice CAPIZZANO che presenterà il suo terzo libro Une salamandre à l’oreille . Dopo una breve intervista, risponderà alle vostre domande e firmerà il suo libro per coloro che lo desiderano.

Espanol :

Venga a conocer a Fabrice CAPIZZANO, que presentará su tercer libro Une salamandre à l’oreille . Tras una breve entrevista, responderá a sus preguntas y firmará su libro para quienes lo deseen.

