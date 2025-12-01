Rencontre-Dédicace avec Franck BESSIERE Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec

Rencontre-Dédicace avec Franck BESSIERE

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Quand l`identité transcende les limites de l`espèce. Un roman de Franck Bessière où deux destins, humain et animal, s`entrelacent dans un monde en mutation. Le vieux loup a quitté la meute. Il le sait, il le sent sa louve, qui a cheminé à ses côtés pendant de si nombreuses lunes, est partie en direction du territoire des humains. Il doit partir à sa recherche. La protéger. Coûte que coûte. (TANA Editions 17,90€ 141p)

Franck Bessière est un photographe indépendant basé à Toulon, travaillant sur tout PACA depuis 2008. Après des études à la faculté de Rennes 2 en langue, il part se former à travers l’Europe, notamment à Rome où il y resta quelques années. Fort d’une expérience dans divers secteurs d’activité, il s’oriente tout naturellement vers sa première passion, la photographie. Aujourd’hui il se tourne aussi vers l’écriture, avec des sujets qui le passionnent. Venez rencontrer l’auteur et découvrir son premier roman. Gratuit mais réservation souhaitée car jauge limitée.

Inscription sur le site de la librairie. .

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 59 94 25

English :

L’événement Rencontre-Dédicace avec Franck BESSIERE Guilvinec a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Pays Bigouden