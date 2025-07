Rencontre dédicace avec Gabrielle Filteau-Chiba Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët

Rencontre dédicace avec Gabrielle Filteau-Chiba

Librairie Le Temps de Vivre 23 Rue du Soleil Le Faouët Morbihan

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-07 19:30:00

2025-08-07

La librairie Le Temps de Vivre est heureuse d’accueillir l’autrice québécoise, Gabrielle Filteau-Chiba, de passage en France, pour une rencontre dédicace exceptionnelle. Ecologiste convaincue, Gabrielle Filteau-Chiba met en scène dans ses romans des personnages éco-warriors, éco-féministes, qui tentent à leur façon de construire un nouveau monde malgré des problématiques toujours plus contraignantes. Ses droits d’autrice lui servent à acheter des morceaux de forêts pour les préserver du pillage et des désastres humains. Autrice de romans mais aussi poétesse, sa trilogie phare qui l’a propulsée sur la scène internationale est une de nos meilleures ventes et résonne avec les aspirations de nos lecteurs et lectrices et nous sommes persuadées qu’elle réussira à vous convaincre vous aussi si ce n’est déjà fait. L’autrice a répondu à l’invitation de la librairie indépendante du Faouët de venir à la rencontre des encabanés du Kreiz Breizh, cette population chaque jour plus nombreuse qui a choisi de quitter les villes pour trouver refuge dans la campagne bretonne, pour échanger autour des thématiques de la préservation de la nature. .

