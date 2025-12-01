Rencontre dédicace avec Gaëdic Piron autour d’un récit d’aventure en kayak L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
A 11 h, Gaëdic Piron nous fait l’honneur de présenter son récit de la première descente en kayak du fleuve Indigirka en Sibérie orientale 1700 km en kayak au pays de mammouths. A 16 h, séance de dédicaces de l’ouvrage Indigirka, mon nord liquide . Adultes et enfants à partir de 12 ans. .
