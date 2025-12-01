Rencontre dédicace avec Gaëdic Piron autour d’un récit d’aventure en kayak L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Rencontre dédicace avec Gaëdic Piron autour d’un récit d’aventure en kayak

L'îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-12-13 11:00:00

2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

A 11 h, Gaëdic Piron nous fait l’honneur de présenter son récit de la première descente en kayak du fleuve Indigirka en Sibérie orientale 1700 km en kayak au pays de mammouths. A 16 h, séance de dédicaces de l’ouvrage Indigirka, mon nord liquide . Adultes et enfants à partir de 12 ans. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

