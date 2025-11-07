Rencontre dédicace avec Gilles Laporte Librairie au Moulin des Lettres Épinal

Rencontre dédicace avec Gilles Laporte

Librairie au Moulin des Lettres 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal Vosges

On ne présente plus Gilles Laporte, écrivain vosgien, qui a su, à travers des histoires extrêmement documentées, porter les Vosges dans la littérature et faire découvrir notre contrée, son histoire et ses habitants de façon toujours très romanesque et passionnante.

Nous sommes heureuses de l’accueillir pour parler de ses derniers romans et en particulier de Le rouet de Jeanne qui vient de paraître aux éditions Presses de la Cité

Fruit du talent des ébénistes locaux, le rouet des Mangeon aurait appartenu à Jeanne d’Arc. Après 1870 le dit rouet devient pour cette famille un symbole de résistance… Un hommage à la Lorraine et à ceux qui y vivent.Tout public

Librairie au Moulin des Lettres 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 22 82 62 89

English :

Gilles Laporte, a writer from the Vosges, needs no introduction. Through his extremely well-documented stories, he has brought the Vosges into the realm of literature, enabling readers to discover our region, its history and its inhabitants in a way that is always both romantic and fascinating.

We are delighted to welcome her to talk about her latest novels, in particular Le rouet de Jeanne (Jeanne’s spinning wheel), just published by Presses de la Cité:

The fruit of the talent of local cabinetmakers, the Mangeon spinning wheel is said to have belonged to Joan of Arc. After 1870, the spinning wheel became a symbol of resistance for the family… A tribute to Lorraine and the people who live there.

German :

Gilles Laporte ist ein Schriftsteller aus den Vogesen, dem es gelungen ist, die Vogesen durch seine gut recherchierten Geschichten in die Literatur zu bringen und unsere Region, ihre Geschichte und ihre Bewohner auf eine stets romanhafte und spannende Art und Weise zu entdecken.

Wir freuen uns, dass sie über ihre neuesten Romane spricht, insbesondere über Le rouet de Jeanne , das soeben im Verlag Presses de la Cité erschienen ist:

Das Spinnrad der Familie Mangeon ist das Ergebnis des Talents der örtlichen Kunsttischler und soll Jeanne d’Arc gehört haben. Nach 1870 wurde das Spinnrad für die Familie zu einem Symbol des Widerstands… Eine Hommage an Lothringen und die Menschen, die dort leben.

Italiano :

Gilles Laporte, scrittore dei Vosgi, non ha bisogno di presentazioni: attraverso le sue storie ben documentate, ha portato i Vosgi nel regno della letteratura, aiutando i lettori a scoprire la nostra regione, la sua storia e la sua gente in un modo sempre affascinante e romantico.

Siamo lieti di accoglierla per parlare dei suoi ultimi romanzi, in particolare di Le rouet de Jeanne (L’arcolaio di Jeanne), appena pubblicato da Presses de la Cité:

Frutto del talento di ebanisti locali, si dice che l’arcolaio di Mangeon sia appartenuto a Giovanna d’Arco. Dopo il 1870, l’arcolaio divenne un simbolo di resistenza per la famiglia… Un omaggio alla Lorena e alle persone che vi abitano.

Espanol :

Gilles Laporte, escritor de los Vosgos, no necesita presentación. A través de sus relatos bien documentados, ha llevado los Vosgos al ámbito de la literatura, ayudando a los lectores a descubrir nuestra región, su historia y sus gentes de una forma siempre fascinante y romántica.

Nos complace recibirla para hablarnos de sus últimas novelas, en particular de Le rouet de Jeanne (La rueca de Juana), que acaba de publicar Presses de la Cité:

Fruto del talento de los ebanistas locales, se dice que la rueca de Mangeon perteneció a Juana de Arco. Después de 1870, la rueca se convirtió en un símbolo de resistencia para la familia… Un homenaje a Lorena y a sus habitantes.

