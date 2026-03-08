Rencontre/dédicace avec Gilles Vincent Librairie la folie en tête La Réole

Rencontre/dédicace avec Gilles Vincent

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde

2026-03-25

2026-03-25

2026-03-25

Gilles Vincent, écrivain, auteur de romans policiers, de nouvelles, de romans de littérature générale et de polars destinés aux adolescents. Il viendra nous parler de la naissance d’un roman en s’appuyant plus précisément sur 3 de ces polars Djebel , Noir Vézère et Dans la douleur du siècle . Il nous racontera aussi la fondation des Editions Perles Rares qu’il co-dirige avec sa fille. Il est aussi l’animateur d’ateliers d’écriture en milieu scolaire, en prison, à l’hôpital… et sera le lendemain matin en restitution d’ateliers au Collège de La Réole. .

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

