Rencontre dédicace avec Hubert Voiry Librairie Au Moulin Des Lettres Épinal

Librairie Au Moulin Des Lettres 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

On a longtemps ignoré les relations qui unissent les champignons aux arbres ; pourtant, elles sont vitales pour les forêts.

En effet, si certains champignons peuvent se montrer parasites ou pathogènes, nombre d’entre eux vivent en symbiose avec les arbres, leur fournissant des nutriments essentiels et de l’eau, et leur permettant d’échanger des informations. À la mort des arbres, ce sont aussi des champignons qui décomposent et recyclent le bois, permettant la croissance d’une nouvelle génération d’arbres. Avec le changement climatique, ce sont encore des champignons qui aideront les arbres à résister à la sécheresse. Enfin, en ralentissant la décomposition du bois, certains types de champignons joueront un rôle important dans le stockage du carbone.

À travers de nombreux exemples, cet ouvrage nous dévoile le monde insoupçonné des champignons !Ingénieur forestier et mycologue, Hubert Voiry s’intéresse très tôt au lien entre la forêt et les champignons.

Après une carrière à l’Office national des forêts où, entre autres fonctions, il participe pendant près de vingt-cinq ans à la formation des forestiers sur le thème des champignons dans l’écosystème forestier, il est nommé en 2017 attaché au Muséum national d’histoire naturelle.Tout public

Librairie Au Moulin Des Lettres 6 QUAI DES BONS ENFANTS Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 62 89

English :

The relationship between fungi and trees has long been ignored, yet it is vital for forests.

While some fungi can be parasitic or pathogenic, many live in symbiosis with trees, providing them with essential nutrients and water, and enabling them to exchange information. When trees die, fungi decompose and recycle the wood, enabling the growth of a new generation of trees. With climate change, fungi will once again help trees to resist drought. Finally, by slowing down wood decomposition, certain types of fungi will play an important role in carbon storage.

Hubert Voiry, a forestry engineer and mycologist, took an early interest in the relationship between forests and fungi.

After a career at the Office national des forêts, where, among other duties, he spent almost twenty-five years training foresters on the subject of fungi in the forest ecosystem, he was appointed to the Muséum national d?histoire naturelle in 2017.

German :

Die Beziehung zwischen Pilzen und Bäumen wurde lange Zeit nicht beachtet, doch sie ist für Wälder lebenswichtig.

Während einige Pilze Parasiten oder Krankheitserreger sein können, leben viele von ihnen in Symbiose mit den Bäumen, versorgen sie mit wichtigen Nährstoffen und Wasser und ermöglichen ihnen den Austausch von Informationen. Wenn Bäume absterben, sind es auch Pilze, die das Holz zersetzen und wiederverwerten, sodass eine neue Generation von Bäumen wachsen kann. Im Zuge des Klimawandels sind es wiederum Pilze, die den Bäumen helfen, Dürreperioden zu überstehen. Und schließlich werden bestimmte Pilzarten, die die Zersetzung von Holz verlangsamen, eine wichtige Rolle bei der Kohlenstoffspeicherung spielen.

Anhand zahlreicher Beispiele enthüllt dieses Buch die ungeahnte Welt der Pilze!Hubert Voiry, Forstingenieur und Mykologe, interessierte sich schon sehr früh für die Verbindung zwischen Wald und Pilzen.

Nach einer Karriere beim Office national des forêts, wo er neben anderen Funktionen fast 25 Jahre lang an der Ausbildung von Förstern zum Thema Pilze im Waldökosystem beteiligt war, wurde er 2017 zum Attaché am Muséum national d’histoire naturelle ernannt.

Italiano :

La relazione tra funghi e alberi è stata a lungo ignorata, eppure è vitale per le foreste.

Mentre alcuni funghi possono essere parassiti o patogeni, molti vivono in simbiosi con gli alberi, fornendo loro sostanze nutritive essenziali e acqua e consentendo loro di scambiare informazioni. Quando gli alberi muoiono, i funghi decompongono e riciclano il legno, consentendo la crescita di una nuova generazione di alberi. Con il cambiamento climatico, i funghi aiuteranno anche gli alberi a resistere alla siccità. Infine, rallentando la decomposizione del legno, alcuni tipi di funghi svolgeranno un ruolo importante nello stoccaggio del carbonio.

Hubert Voiry, ingegnere forestale e micologo, si è interessato presto al legame tra foreste e funghi.

Dopo una carriera presso l’Office national des forêts, dove per quasi venticinque anni si è occupato della formazione dei forestali sul tema dei funghi nell’ecosistema forestale, nel 2017 è stato nominato membro del Muséum national d’histoire naturelle.

Espanol :

La relación entre hongos y árboles ha sido ignorada durante mucho tiempo, y sin embargo es vital para los bosques.

Aunque algunos hongos pueden ser parásitos o patógenos, muchos viven en simbiosis con los árboles, proporcionándoles nutrientes esenciales y agua, y permitiéndoles intercambiar información. Cuando los árboles mueren, los hongos descomponen y reciclan la madera, permitiendo que crezca una nueva generación de árboles. Con el cambio climático, los hongos también ayudarán a los árboles a resistir la sequía. Por último, al ralentizar la descomposición de la madera, ciertos tipos de hongos desempeñarán un papel importante en el almacenamiento de carbono.

Hubert Voiry, ingeniero forestal y micólogo, se interesó muy pronto por la relación entre los bosques y los hongos.

Tras una carrera en la Office national des forêts, donde durante casi veinticinco años se dedicó a la formación de silvicultores sobre el tema de los hongos en el ecosistema forestal, fue nombrado miembro del Muséum national d’histoire naturelle en 2017.

