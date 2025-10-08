Rencontre dédicace avec Hugo Clément Librairie café culturel Le Chameau sauvage Toulouse

Rencontre dédicace avec Hugo Clément Librairie café culturel Le Chameau sauvage Toulouse mercredi 8 octobre 2025.

Rencontre dédicace avec Hugo Clément Mercredi 8 octobre, 19h00 Librairie café culturel Le Chameau sauvage Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ÉVÉNEMENT : HUGO CLÉMENT À TOULOUSE]

Mercredi 8 octobre à 19h à la librairie Le Chameau sauvage

✏️ À l’occasion de la parution de sa bande dessinée, Le Paradoxe de l’abondance, publiée aux éditions Dargaud, nous avons l’immense joie d’accueillir le journaliste et essayiste Hugo CLÉMENT.

✨ Illustrée par Dominique Mermoux et en collaboration avec Vincent Ravalec, cette BD est à la fois une investigation dans les coulisses de l’agro-industrie, une mise en perspective historique et un carnet de solutions pour construire un système alimentaire durable.

▶️ Venez échanger avec l’auteur, exceptionnellement présent à Toulouse, et profiter d’une séance de dédicace de ses ouvrages !

