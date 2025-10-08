Rencontre dédicace avec Hugo Clément Librairie café culturel Le Chameau sauvage Toulouse

Rencontre dédicace avec Hugo Clément Librairie café culturel Le Chameau sauvage Toulouse

Rencontre dédicace avec Hugo Clément Librairie café culturel Le Chameau sauvage Toulouse mercredi 8 octobre 2025.

Rencontre dédicace avec Hugo Clément Mercredi 8 octobre, 19h00 Librairie café culturel Le Chameau sauvage Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-08T19:00 – 2025-10-08T20:30
Fin : 2025-10-08T19:00 – 2025-10-08T20:30

ÉVÉNEMENT : HUGO CLÉMENT À TOULOUSE]
Mercredi 8 octobre à 19h à la librairie Le Chameau sauvage
✏️ À l’occasion de la parution de sa bande dessinée, Le Paradoxe de l’abondance, publiée aux éditions Dargaud, nous avons l’immense joie d’accueillir le journaliste et essayiste Hugo CLÉMENT.
✨ Illustrée par Dominique Mermoux et en collaboration avec Vincent Ravalec, cette BD est à la fois une investigation dans les coulisses de l’agro-industrie, une mise en perspective historique et un carnet de solutions pour construire un système alimentaire durable.
▶️ Venez échanger avec l’auteur, exceptionnellement présent à Toulouse, et profiter d’une séance de dédicace de ses ouvrages !

Librairie café culturel Le Chameau sauvage 43 avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://librairielechameausauvage.fr »}]
Le journaliste Hugo Clément sera présent en dédicace à Toulouse le mercredi 8 octobre Rencontre dédicace Librairie Le Chameau sauvage

Romain Rigal 2025