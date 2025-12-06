Rencontre dédicace avec Jacques Expert Librairie l’Etincelle Valence
Rencontre dédicace avec Jacques Expert Librairie l’Etincelle Valence samedi 6 décembre 2025.
Rencontre dédicace avec Jacques Expert
Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le 6 décembre, ne ratez pas la rencontre-dédicace avec le maître du polar inspiré de faits divers Jacques Expert !
.
Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 13 75 97 librairie.letincelle@free.fr
English :
On December 6, don’t miss the book signing with Jacques Expert, the master of crime thrillers based on true events!
L’événement Rencontre dédicace avec Jacques Expert Valence a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme