Rencontre dédicace avec Jacques Expert Librairie l’Etincelle Valence

Rencontre dédicace avec Jacques Expert

Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le 6 décembre, ne ratez pas la rencontre-dédicace avec le maître du polar inspiré de faits divers Jacques Expert !

.

Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 13 75 97 librairie.letincelle@free.fr

English :

On December 6, don’t miss the book signing with Jacques Expert, the master of crime thrillers based on true events!

L’événement Rencontre dédicace avec Jacques Expert Valence a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme