Rencontre-dédicace avec jean-Noël Falcou Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Rencontre-dédicace avec jean-Noël Falcou

Samedi 17 janvier 2026 de 10h30 à 12h. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Rencontre-dédicace avec Jean-Noël Falcou, agrumiculteur bio et auteur de Cultiver des agrumes bio et Journal d’un paysan.

Pionnier de l’agrumiculture biologique en France, cet ancien instituteur a emprunté les chemins de traverse pour réinventer à Vallauris la culture traditionnelle du bigaradier, emblématique du pays grassois. Son Journal d’un paysan célèbre avec poésie l’engagement, la transmission et la beauté du métier d’agriculteur. .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 48 mediatheque@venelles.fr

English :

Book signing with Jean-Noël Falcou, organic citrus grower and author of Cultiver des agrumes bio and Journal d’un paysan.

