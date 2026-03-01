Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel Châlette-sur-Loing
Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel Châlette-sur-Loing samedi 28 mars 2026.
Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel
Auteur des livres Aimer comme un albatros et Éloge des oiseaux de passage.
Jean-Noël Rieffel est vétérinaire de formation, il dirige l’Office français de la biodiversité en Centre-Val de Loire. À travers ses ouvrages, Jean-Noël Rieffel nous invite à redécouvrir la beauté de l’observation ornithologique. Entre poésie et émerveillement, il partage son regard sensible sur la nature et les oiseaux. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Signing session with Jean-Noël Rieffel
L’événement Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS