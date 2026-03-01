Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel

Auteur des livres Aimer comme un albatros et Éloge des oiseaux de passage.

Jean-Noël Rieffel est vétérinaire de formation, il dirige l’Office français de la biodiversité en Centre-Val de Loire. À travers ses ouvrages, Jean-Noël Rieffel nous invite à redécouvrir la beauté de l’observation ornithologique. Entre poésie et émerveillement, il partage son regard sensible sur la nature et les oiseaux. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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Signing session with Jean-Noël Rieffel

L’événement Rencontre dédicace avec Jean-Noël Rieffel Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS