Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson Librairie OCEP Coutances

Informations pratiques

Coutances

Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson

Librairie OCEP 43 Rue Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Rencontre/dédicace avec Johana Gustawsson – autrice de polars reconnue sur la scène internationale, dans le cadre du festival « Les Boréales ».

Rendez-vous à 18h à la librairie L’OCEP à Coutances. .

Librairie OCEP 43 Rue Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr

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English : Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson

L’événement Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme