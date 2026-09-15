Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson Librairie OCEP Coutances
vendredi 20 novembre 2026 · Librairie OCEP · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson
Librairie OCEP 43 Rue Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Rencontre/dédicace avec Johana Gustawsson – autrice de polars reconnue sur la scène internationale, dans le cadre du festival « Les Boréales ».
Rendez-vous à 18h à la librairie L’OCEP à Coutances. .
Librairie OCEP 43 Rue Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson
L’événement Rencontre / dédicace avec Johana Gustawsson Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Coutances au fil des rues Coutances 15 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 16 septembre 2026
- Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances 16 septembre 2026
- Festival Play It Again Coutances 17 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 18 septembre 2026