Rencontre-dédicace avec Julie MULLER-VOLB Bitche

Vous connaissez certainement Julie qui habite le Bitcherland. Autrice depuis 2014, passionnée de littérature fantastique depuis son plus jeune âge, elle a pris la plume et nous offre aujourd’hui plus d’une dizaine de titres dans des genres variés de la romance à la fantasy en passant par la science fiction. Pour elle, c’est devenu une addiction qui ne l’a plus jamais quittée .

Son premier roman L’Hayden Le secret d’Eli a remporté le Prix de l’Imaginaire 2017 aux éditions Nouvelles Plumes/France Loisirs.

Elle va bientôt proposer une édition collector de la fameuse trilogie, et nous fait le plaisir de venir pour une séance de dédicaces dans la mini-librairie de L’Atelier².Tout public

English :

You certainly know Julie from Bitcherland. An author since 2014 and a fan of fantasy literature from an early age, she took up the pen and now offers us more than a dozen titles in a variety of genres from romance to fantasy to science fiction. For her, writing has become an addiction that has never left her.

Her first novel, L’Hayden? Le secret d?Eli won the 2017 Prix de l?Imaginaire from Nouvelles Plumes/France Loisirs.

She’ll soon be offering a collector’s edition of the famous trilogy, and is delighted to be coming along for a signing session in the L’Atelier² mini-library.

