Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

L’artiste photographe propose un temps de rencontre et d’échanges autour de l’exposition Anonyme .

Entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS