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Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Robert Badinter

Adresse : 25 Rue de Lannevain

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif :

Clohars-Carnoët

Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

L’artiste photographe propose un temps de rencontre et d’échanges autour de l’exposition Anonyme .
Entrée libre & gratuite.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English :

L’événement Rencontre dédicace avec Laëtitia Villemin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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