Rencontre dédicace avec Laurine Roux Librairie Montaigne Bergerac jeudi 23 octobre 2025.

Librairie Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac Dordogne

Laurine Roux viendra nous présenter son tout dernier roman Trois fois la colère aux éditions du Sonneur !

Avant toi, il y a eu des fautes. Avec toi, il y en aura. Il faudra réparer.

Le temps des croisades. D’un coup d’épée, une jeune fille tue son grand-père, dit Hugon le Terrible. Ce geste prend racine plusieurs générations en arrière, aux confins des Alpes, où jadis sont nés des triplés affublés d’une mystérieuse tache au cou. Aucun des enfants séparés au berceau ne saura rien des deux autres, jusqu’à ce que le destin les entraîne tous dans une formidable épopée mêlant rébellion, vengeance et soif de justice. .

Librairie Montaigne 6 Place des 2 Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr

