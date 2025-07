RENCONTRE DÉDICACE AVEC L’AUTRICE AMANDINE SOLIS GUINGUETTE DE BOUSSENS, RENCONTRE AVEC L’AUTRICE AMANDINE SOLIS Boussens

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

2025-07-05

Rencontrez Amandine Solis lors de la guinguette à Boussens pour la dédicace en avant-première de son tout nouveau livre Bolingo, une romance bouleversante.

Échanges, émotions et exemplaires dédicacés au rendez-vous ! Organisé par l’asso Boussens dans le vent.

Tous les mois, venez flâner au marché artisanal (17h–20h),rencontrer des artistes, déguster des spécialités locales, et danser au rythme des animations musicales (20h–23h) !

Lors de cette guinguette, vous aurez la chance de venir rencontrer Amandine SOLIS, écrivaine de romance. Elle vous fera découvir en avant-première son tout nouveau livre BOLINGO

Venez rencontrer Amandine Solis, autrice de Bolingo, une romance contemporaine bouleversante et pleine d’espoir, écrite avec le cœur.

À propos de l’autrice :

Amandine Solis a grandi entre la Ville Rose et le Comminges, où elle vit aujourd’hui avec sa famille. Depuis toute petite, elle est passionnée par les mots et la littérature. La lecture a toujours été son refuge. L’écriture, elle, est longtemps restée une passion discrète… jusqu’à l’été 2024, où elle a décidé de se lancer dans l’écriture de son premier roman, Bolingo. Ce livre est né d’un besoin viscéral de raconter, et d’une envie profonde de transmettre des émotions, du réconfort et de l’espoir.

Résumé du roman Bolingo :

Dans un restaurant de plage des Pyrénées-Orientales, Elena tente de se reconstruire après une première carrière d’éducatrice qui l’a brisée. Trésor, jeune homme marqué par la vie, cherche lui aussi un nouveau départ. Leur rencontre bouleverse leurs certitudes.

Mais entre les non-dits, les cicatrices et les blessures du passé, pourront-ils s’aimer et (se) pardonner ?

Une romance sensible sur la résilience, la maladie, les traumatismes du passé, et la puissance des sentiments.

Disponibilités du roman :

Broché jaspé disponible dans les points de vente suivants :

Super U à Martres-Tolosane

Man Presse à Mane

Maison de la presse à Aspet

Carrefour Contact Salies-du-Salat

Espace Culturel de Saint-Gaudens

Et sur www.amandine-solis.sumupstore.com

Collector dédicacé :

Disponible en journée dédicace et sur www.amandine-solis.sumupstore.com

Version e-book :

Disponible sur Amazon KDP à partir du 9 juillet 2025

Venez échanger avec l’autrice, découvrir son univers, et repartez avec votre exemplaire broché ou collector dédicacé en avant-première !

Organisé par l’association Boussens dans le vent .

English :

Meet Amandine Solis at the Guinguette in Boussens for a sneak preview signing of her brand-new book Bolingo, une romance bouleversante.

Exchanges, emotions and signed copies are guaranteed! Organized by Boussens dans le vent.

German :

Treffen Sie Amandine Solis bei der Guinguette in Boussens zur Vorabsignierung ihres brandneuen Buches Bolingo, une romance bouleversante (Bolingo, eine herzzerreißende Romanze).

Austausch, Emotionen und signierte Exemplare sind vorprogrammiert! Organisiert vom Verein Boussens dans le vent.

Italiano :

Incontrate Amandine Solis alla Guinguette di Boussens per firmare in anteprima il suo nuovo libro Bolingo, une romance bouleversante.

Ci saranno tante cose da raccontare, tante emozioni e copie firmate! Organizzato da Boussens dans le vent.

Espanol :

Reúnase con Amandine Solis en la Guinguette de Boussens para firmar en primicia su nuevo libro Bolingo, une romance bouleversante.

Habrá mucho de qué hablar, mucha emoción y ejemplares firmados Organizado por Boussens dans le vent.

