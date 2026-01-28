Rencontre dédicace avec …. Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon
Rencontre dédicace avec …. Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon mercredi 25 février 2026.
Rencontre dédicace avec ….
Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25 19:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Mathieu Simonet à l’occasion de la parution de son dernier livre Le grain de beauté.
.
Librairie du Sabot 12 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 69 01 librairiedusabot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mathieu Simonet on the occasion of the publication of his latest book Le grain de beauté.
L’événement Rencontre dédicace avec …. Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon