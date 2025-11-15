Rencontre/dédicace avec les auteurs de l’album L’oubliée du Radeau de la Méduse Service historique de la Défense Rochefort

Rencontre/dédicace avec les auteurs de l’album L’oubliée du Radeau de la Méduse

Service historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de l’exposition de planches originales de la bande dessinée, présentées en regard de documents authentiques relatifs au naufrage.

Service historique de la Défense 4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

English : Meet and greet with the authors of the album: L’oubliée du Radeau de la Méduse (The Forgotten Woman of the Raft of the Medusa)

This event is part of an exhibition of original comic book illustrations, displayed alongside authentic documents relating to the shipwreck.

German : Treffen/Signierstunde mit den Autoren des Albums: L’oubliée du Radeau de la Méduse (Die Vergessene vom Floß der Medusa)

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung von Originalzeichnungen des Comics statt, die neben authentischen Dokumenten zum Schiffbruch präsentiert werden.

Italiano :

Questo evento fa parte di una mostra di fumetti originali, presentati insieme a documenti autentici relativi al naufragio.

Espanol :

Este acto forma parte de una exposición de cómics originales, presentados junto a documentos auténticos relativos al naufragio.

