Rencontre dédicace avec Lucrèce Andreae Librairie Notre Temps Valence

Rencontre dédicace avec Lucrèce Andreae

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Lucrèce Andreae viendra nous parler de sa nouvelle bande dessinée, directement inspirée de sa propre expérience de la maternité. Une rencontre féministe sans tabou pour aller à l’encontre des clichés !

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

English :

Lucrèce Andreae will be on hand to talk about her new comic strip, directly inspired by her own experience of motherhood. A no-holds-barred feminist encounter to turn clichés on their head!

