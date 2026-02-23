Rencontre dédicace avec Lucrèce Andreae Librairie Notre Temps Valence
Rencontre dédicace avec Lucrèce Andreae Librairie Notre Temps Valence samedi 21 mars 2026.
Rencontre dédicace avec Lucrèce Andreae
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 21:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Lucrèce Andreae viendra nous parler de sa nouvelle bande dessinée, directement inspirée de sa propre expérience de la maternité. Une rencontre féministe sans tabou pour aller à l’encontre des clichés !
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
English :
Lucrèce Andreae will be on hand to talk about her new comic strip, directly inspired by her own experience of motherhood. A no-holds-barred feminist encounter to turn clichés on their head!
