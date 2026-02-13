Rencontre /Dédicace avec Mansoureh KAMARI pour sa BD Ces lignes qui tracent mon corps, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Rencontre /Dédicace avec Mansoureh KAMARI pour sa BD Ces lignes qui tracent mon corps Vendredi 13 mars, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Entrée libre

LE WOW FESTIVAL

Installé dans le quartier Saint-Michel, le WOW festival inclusif, autour des femmes, des minorités de genre, est un partenaire privilégié de la bibliothèque Capucins/Saint-Michel.

Pour sa 5 -ème édition du 10 au 15 mars 2025, le festival accueille des autrices BD engagées.

Rencontre/Dédicace avec Mansoureh Kamari pour sa BD Ces lignes qui tracent mon corps parue aux éditions Casterman.

Mansoureh Kamari est née et a grandi à Téhéran, en Iran. Arrivée en France en 2011, elle poursuit ses études de cinéma d’animation à l’ école d’arts visuels des Gobelins à Paris. Depuis 2015 elle travaille pour des studios d’animation en tant que dessinatrice, en France et à l’étranger.

Ces lignes qui tracent mon corps est son premier album de bande dessinée. Réfugiée politique, elle se souvient de son enfance et de son adolescence sous le joug de la loi islamique iranienne.Ce récit émouvant et nécessaire nous raconte l’impossibilité du droit d’être une femme en Iran.

Le dessin de Mansoureh Kamari est suberbe, c’est son arme, implicite comme le titre de sa bande dessinée, Ces lignes qui tracent mon corps.

Nous aurons le plaisir de discuter de sa démarche et de la génèse de son ouvrage lors de la rencontre à 18h en présence de la journaliste Bénédicte Coudière et de l’association AG féministe. La rencontre se poursuivra autour d’un verre et d’une séance de dédicaces à 19h .

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du WOW Festival 2026 #wow2026 #Mansoureh Kamari

Ces lignes qui tracent mon corps, KAMARI ©Casterman, 2025