Informations pratiques

Hipsheim

Rencontre dédicace avec Marie Bertrand

6 Rue du Presbytère Hipsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 19:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Marie Bertrand, autrice de romans policiers régionaux, présentera ses œuvres, son processus créatif et ses méthodes d’écriture. Suivront échanges, séance de dédicaces et verre de l’amitié. 0 .

6 Rue du Presbytère Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 85 74 06 helene_joncour@orange.fr

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English :

L’événement Rencontre dédicace avec Marie Bertrand Hipsheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Ried