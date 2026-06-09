Rencontre dédicace avec Marie Bertrand Hipsheim
vendredi 20 novembre 2026 · Hipsheim
Informations pratiques
Hipsheim
Rencontre dédicace avec Marie Bertrand
6 Rue du Presbytère Hipsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 19:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Marie Bertrand, autrice de romans policiers régionaux, présentera ses œuvres, son processus créatif et ses méthodes d’écriture. Suivront échanges, séance de dédicaces et verre de l’amitié. 0 .
6 Rue du Presbytère Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 85 74 06 helene_joncour@orange.fr
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English :
L’événement Rencontre dédicace avec Marie Bertrand Hipsheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Ried
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