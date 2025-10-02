Rencontre-dédicace avec Marie-Hélène Lafon Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Rencontre-dédicace avec Marie-Hélène Lafon Pôle culturel l’Étincelle Venelles jeudi 2 octobre 2025.

Jeudi 2 octobre 2025 de 18h30 à 19h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Une plume, une voix authentique, venez rencontrer l’autrice Marie-Hélène Lafon, le 2 octobre à L’Etincelle.

En 2023 , Marie-Hélène Lafon publie Cezanne, des toits rouges sur la mer bleue, un essai sur l’intimité familiale du peintre provençal, un portrait intimiste et vivant où les thèmes de l’artiste dialoguent avec les œuvres de l’autrice. Un thème qui fait forcément écho en cette année Cezanne 2025.



Le temps d’une rencontre, venez découvrir cette voix sensible et singulière de la littérature contemporaine, lauréate du prix Renaudot en 2020 avec son roman Histoire du fils, qui puise son inspiration dans les paysages de son Cantal d’origine, qui écrit des livres comme on travaille la terre , dans un style où chaque mot, chaque silence est aussi juste que précis. .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 48 mediatheque@venelles.fr

English :

Come and meet author Marie-Hélène Lafon on October 2 at L’Etincelle.

German :

Eine Feder, eine authentische Stimme. Lernen Sie die Autorin Marie-Hélène Lafon am 2. Oktober im L’Etincelle kennen.

Italiano :

Venite a conoscere l’autrice Marie-Hélène Lafon il 2 ottobre a L’Etincelle.

Espanol :

Venga a conocer a la escritora Marie-Hélène Lafon el 2 de octubre en L’Etincelle.

